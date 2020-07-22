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ليبيا

 
 
 

ليبيا: تحركات عسكرية حول سرت.. والجيش الليبي يحذر تركيا وقطر

طرابلس, 22 lug 15:00 - (Agenzia Nova) - حذر الجيش الوطني الليبي في بيان الأربعاء "تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي،" مؤكدا استعداده "للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من أنقرة، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة سرت الإستراتيجية."

وتشهد سرت الواقعة على الساحل تحركات عسكرية مكثفة على الأرض استعدادا لمعركة مرتقبة، حيث تستمر قوات حكومة الوفاق الوطني الموالية لتركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى شرق مصراتة، تقابلها في الجانب الآخر تعزيزات للجيش الوطني الليبي قادمة من أجدابيا وبنغازي والهلال النفطي. (نوفا)
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