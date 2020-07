Trasporto aereo: volo cargo Ethiopian Airlines prende fuoco all’aeroporto di Shanghai, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo cargo Boeing 777 della Ethiopian Airlines ha preso fuoco mentre stava caricando merci all'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai. È quanto affermato oggi dalla compagnia di bandiera etiope in una nota, secondo cui le fiamme sono state contenute e nessun membro dell'equipaggio o del personale di terra è rimasto ferito. Le cause dell'incidente sono attualmente sotto inchiesta. Il volo era in servizio regolare sulla linea da Shanghai a San Paolo-Santiago del Cile.(Res)