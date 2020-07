Energia: Matrone (Intesa Sanpaolo), favorire progetti "bancabili" in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve intervenire per favorire investimenti in Africa con programmi “bancabili” a sostegno dello sviluppo delle rinnovabili. Lo ha detto Luca Matrone, global head of energy di Intesa Sanpaolo, intervenendo al webinar di presentazione del "Med and Italian Energy Report”, elaborato da Srm e Politecnico di Torino. “Manca un quadro regolatorio che consenta di intervenire in queste geografie”, ha detto Matrone, mettendo l’accento sull’assenza di “progetti bancabili”. “Ci sono mancanze che vanno dalla fase di selezione del sito alla mancata trasparenza nella selezione dei produttori e dei provider”, ha detto il global head of energy di Intesa Sanpaolo. “Se manchiamo lo sviluppo sostenibile in Africa avremo un problema a livello globale nel raggiungere gli obiettivi prefissati”.(Cas)