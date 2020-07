Ue: Ronzulli (FI), maggioranza già divisa non faccia perdere occasione a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, rileva che "l'Italia oggi ha una grande opportunità e non può permettersi di sprecarla per le divisioni della maggioranza. Grazie anche all'impegno del presidente Silvio Berlusconi al Parlamento europeo e dentro al Ppe (Partito popolare europeo) - continua la parlamentare in una nota -, l'Italia avrà nei prossimi anni risorse europee da investire nella ripresa e per lo sviluppo. Giuseppe Conte non è riuscito a spiegare al Senato come intende utilizzarle e quali sono le riforme che questa maggioranza ha in mente". Per l'esponente di FI, "prima ancora di scrivere il piano, è già andato in scena uno scontro tra i partiti che sostengono l'esecutivo tra quelli che vogliono una 'task force' e gli altri, tra chi vuole utilizzare i soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) e chi no. Bisogna evitare che questa dialettica prosegua ed è invece necessario che il centrodestra, che rappresenta la maggioranza degli italiani - conclude Ronzulli -, sia coinvolto ed ascoltato". (Com)