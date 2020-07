Patrimonio: vicesindaco Roma su regolamento, ripensare meccanismo di partenza, non è bene solo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria "una attenta riflessione sul meccanismo iniziale" del regolamento sul patrimonio indisponibile perché "produce valore aggiunto ma non valore economico, ha una funzione di welfare che lo Stato non è in grado di assicurare" e, inoltre, "consiglierei di avviare procedure per un soggetto interessato all'uso di quel bene, premesso che il progetto sia compatibile con le esigenze del territorio". Lo ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma, Luca Bergamo, oggi intervenuto nell'ambito della commissione Cultura capitolina che ha analizzato la proposta di Regolamento delle concessioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio demaniale e indisponibile di Roma Capitale. Diversi i punti su cui secondo il vicesindaco bisogna correggere il tiro, ma innanzitutto bisogna considerare che "il patrimonio indisponibile è in una fase di difficoltà sociale - ha detto Bergamo - oggi accentuata ma che si manifesta in modo visibile già da una quindicina d'anni. Produce valore aggiunto ma non valore economico, svolge una funzione di welfare che lo Stato non è in grado di assicurare. Dal punto di vista dell'amministrazione e dell'interesse comune, il primo passaggio che non è presente nel provvedimento è la declinazione delle funzioni che devono essere realizzate negli 'oggetti' che stanno nei territori. Sulla base di una conoscenza puntuale del fabbisogno dei territori si dovrebbe a monte stabilire quali funzioni riconoscere" alle strutture. Per Bergamo "dobbiamo introdurre un livello di diverso ordine, una valutazione delle funzioni che ciascuno deve svolgere in un arco di tempo medio o lungo sul territorio indicato. È fondamentale nelle politiche culturali di una città. Ci dovrebbe essere la possibilità di rendere compatibili delle attività che hanno un contenuto economico - ha sottolineato - ma non una sostenibilità economica, una delle debolezze di questi anni è stato non poter intervenire a sostegno dell'uso del patrimonio per lo svolgimento di funzioni culturali". (segue) (Rer)