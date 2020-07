Patrimonio: vicesindaco Roma su regolamento, ripensare meccanismo di partenza, non è bene solo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei beni il vicesindaco ha chiarito: "L'idea che ci sia una procedura su istanza di parte compare solo nella disciplina transitoria, credo che sia un errore tecnicamente, soprattutto l'istanza di parte non deve essere per forza accettata. Consiglierei con grande attenzione di avviare procedure per un soggetto interessato all'uso di quel bene premesso che sia compatibile con le esigenze del territorio. Ci sono tipologie che alla luce delle mie conoscenze e che non sono riconducibili a quelle previste dal documento stesso. Bisogna acquisire le voci di chi è interessato a far sì che il patrimonio svolga delle funzioni". In particolare, in un messaggio nella chat della commissione, in risposta al presidente M5s della commissione Patrimonio Francesco Ardu che ha contestato questa e anche le altre indicazioni arrivate dal vicesindaco, Bergamo ha chiarito: "Quando ho richiamato l'utilità dell'istanza di parte come avvio del procedimento ho chiarito che a seguito dell'iniziativa di parte segue necessariamente la pubblicazione con avviso e la possibilità di presentare proposte alternative o integrative la cui valutazione resta necessariamente in capo all'amministrazione in base a comparazione". Infine per quanto riguarda l'impianto della delibera "è inopportuno il riferimento all'articolo 119 della Costituzione, il riferimento al patrimonio come 'fondamentale risorsa economica, strumentale a garantire l’autonomia finanziaria della comunità locale' e l'articolo 24 del testo", ha aggiunto il vicesindaco, precisando la necessità di centrare il regolamento sul valore sociale e non economico del patrimonio. L'articolo 24 è quello che prevede, tra le altre cose, che "l'amministrazione, al fine di incrementare il valore economico e sociale del proprio patrimonio, procede alla programmazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione, anche attraverso forme di partecipazione a fondi di investimento immobiliari istituzionali in conformità a quanto previsto dalla legge e dai Regolamenti" e che "i soggetti pubblici o privati possono promuovere progetti di adattamento, ristrutturazione, ricostruzione o comunque di valorizzazione dei beni particolarmente ammalorati o in disuso che, in ragione della natura del bene e del suo successivo utilizzo, possono pervenire anche secondo le forme del partenariato pubblico privato e del project financing". (Rer)