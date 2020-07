Regno Unito-Usa: "Ft", Londra ritiene impossibile accordo commerciale entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Londra ha abbandonato le speranze di arrivare ad un accodo commerciale con Washington prima delle elezioni presidenziali che si terranno negli Usa a novembre. E' quanto riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". I funzionari britannici hanno sottolineato che il ritardo è dovuto alla pandemia di coronavirus, che ha rallentato notevolmente i progressi fin ora fatti nei negoziati. Fonti del governo hanno dichiarato che non sarà possibile raggiungere un accordo complessivo prima di novembre, perché le due parti devono ancora trovare un compromesso su diverse questioni. Tra queste, spicca la richiesta degli Stati Uniti riguardante i prodotti agricoli che non sono mai stati autorizzati nel mercato del Regno Unito per via degli standard alimentari più bassi. Un terzo round di discussioni inizierà in videoconferenza il 27 di luglio, ma né il Regno Unito né gli Stati Uniti sembrano aspettarsi una svolta decisiva, nota il quotidiano. (segue) (Rel)