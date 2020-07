Regno Unito-Usa: "Ft", Londra ritiene impossibile accordo commerciale entro novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte governativa ha riferito al "Ft" che il consenso in materia non verrà raggiunto prima dell'anno prossimo, e un'altra ha ricordato che il governo britannico non intende "essere spinto in un accordo". I funzionari britannici hanno ammesso che le discussioni sono state rallentate, in primo a luogo a causa di ritardi nei negoziati per la Brexit, e in seguito a causa della pandemia di coronavirus. Fonti ufficiali aggiungono però che i due negoziatori, rispettivamente Truss per il Regno Unito e Lighthizer per gli Stati Uniti, stanno facendo grandi progressi e hanno una buona intesa, a differenza di quanto sta avvenendo nei negoziati con l'Ue riguardo la Brexit. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha parlato dei negoziati con il premier britannico Boris Johnson durante la sua visita a Londra di ieri. Pompeo ha affermato che vuole vedere l'accordo "raggiungere un termine il prima possibile". (Rel)