Usa: coronavirus, accordo con Pfizer per la produzione di 100 milioni di dosi di vaccino

- Il dipartimento della Salute e il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l’azienda farmaceutica Pfizer per “la produzione su larga scala e la consegna a livello nazionale di 100 milioni di dosi di un vaccino contro il coronavirus”. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato oggi dalle autorità Usa. L’intesa prevede anche la possibilità per il governo statunitense di acquistare 500 milioni addizionali di dosi. Non appena riceverà le necessarie autorizzazioni dall’Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Food and drug administration, Fda), Pfizer cederà dunque i primi vaccini prodotti al governo federale. “Attraverso l’operazione Warp Speed, stiamo assemblando un portafoglio di vaccini per fare in modo che la popolazione statunitense abbia almeno un vaccino sicuro ed efficace entro la fine di quest’anno”, ha spiegato nel comunicato il segretario alla Salute Alex Azar. “In base al successo degli studi clinici, l’accordo di oggi permetterà la consegna di circa 100 milioni di dosi del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech”. Attualmente le due aziende stanno completando la Fase 3 di sperimentazione clinica del vaccino. (segue) (Nys)