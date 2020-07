Usa: coronavirus, accordo con Pfizer per la produzione di 100 milioni di dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Fda, l’Autorità di sviluppo e ricerca avanzata biomedica ha collaborato con il dipartimento della Difesa per lo stanziamento di 1,95 miliardi di dollari per la produzione e la consegna in tutto il Paese delle prime 100 milioni di dosi. La consegna, che dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2020, sarà effettuata sulla base delle direttive del governo statunitense e consentirebbe ai cittadini Usa di accedere al vaccino in maniera gratuita. “Ci siamo impegnati per rendere possibile l’impossibile, lavorando indefessamente per sviluppare e produrre in tempi record un vaccino sicuro ed efficace che contribuisca a porre fine alla crisi sanitaria globale”, ha dichiarato in un comunicato separato il presidente e amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. (segue) (Nys)