Usa: coronavirus, accordo con Pfizer per la produzione di 100 milioni di dosi di vaccino (3)

- “Abbiamo deciso di iniziare il lavoro clinico e di produzione su larga scala a nostro rischio per assicurare un prodotto che sia immediatamente disponibile una volta che le nostre sperimentazioni avranno successo e che l’Autorizzazione per l’uso di emergenza sarà garantita”, ha aggiunto il dirigente. In base ai dati preliminari comunicati questa settimana da Pfizer e BioNTech, nelle fasi 1 e 2 di sviluppo sperimentale il vaccino contro il coronavirus appare “sicuro” e in grado di provocare anticorpi e risposte immunitarie dei linfociti T. Tuttavia, nuovi studi saranno necessari prima dell’approvazione del vaccino. Pfizer ha fatto sapere che la Fase 3 di sviluppo dovrebbe potrebbe iniziare già alla fine del mese. (Nys)