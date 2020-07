Brasile: pubblicato bando di offerta permanente diritti di esplorazione di 708 pozzi petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale del petrolio del Brasile (Anp) ha pubblicato il nuovo bando relativo all'offerta permanente di concessioni per l'esplorazione petrolifera di 708 pozzi e tre giacimenti con accumuli marginali. L'offerta permanente consiste nella proposta continua di vendita di pozzi petroliferi aggiudicati da compagnie che però decidono di restituirli anzitempo all'agenzia. In questo caso i pozzi finiscono in questo speciale elenco e, se altre aziende dovessero manifestare interesse, potrebbero aggiudicarsi le aree in sessioni pubbliche di offerta in cui i diritti di esplorazione vengono assegnati con maggiore facilità e velocità. L'Anp segnala che nel nuovo bando sono stati aggiornati i parametri per quanto riguarda la metodologia per la definizione delle aliquote delle royalty. (segue) (Brb)