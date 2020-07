Brasile: pubblicato bando di offerta permanente diritti di esplorazione di 708 pozzi petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare per le aree con accumuli marginali, l'aliquota minima sarà del 5 per cento. Nel frattempo, i pozzi al di fuori dei bacini pre-sale di Campos e Santos e quelle classificate come bacini ad alto potenziale, la percentuale di royalty è fissata al 10 per cento. Il ministro delle miniere e dell'energia, Bento Albuquerque, ha dichiarato che l'interesse del settore per questa asta è già grande, che sarà l'unico quest'anno nel settore del petrolio e del gas. Il primo evento di questo formato si è svolto a settembre dell'anno scorso, con 33 blocchi e 12 aree con accumulazioni marginali completate. (Brb)