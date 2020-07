Imprese: Cdp, accordo con Caf per progetti green e sviluppo sostenibile in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti, nel suo ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo, ha concesso una linea di credito fino a 100 milioni di euro alla Corporación andina de fomento (Caf), tra le principali istituzioni multilaterali attive in America Latina, finalizzata al finanziamento di progetti green e sostenibili nei settori dell'energia, dei trasporti e dello sviluppo sociale e urbano. Stando al relativo comunicato stampa, con questo primo accordo di finanziamento tra le due istituzioni si conferma l’impegno comune per il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e America Latina e, più in generale, verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In base all’accordo, l’intervento di Cdp potrà sostenere investimenti per oltre 400 milioni di euro a sostegno di processi di crescita sostenibile e di iniziative di contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione delle emissioni di Co2 nella regione. La partnership con Caf, prosegue la nota, consentirà inoltre di accompagnare la crescita delle imprese italiane in America Latina, attraverso nuove e potenziali opportunità d’investimento in quei mercati: l’operazione inserisce Cdp nel novero delle istituzioni finanziarie internazionali partner di Caf, come la Banca europea per gli investimenti (Bei), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Instituto de crédito oficial (Ico), Agence Française de Développement (Afd) e Inter-American Development Bank (Iadb). (segue) (Com)