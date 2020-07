Imprese: Cdp, accordo con Caf per progetti green e sviluppo sostenibile in America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e le relazioni sempre più forti tra l’Italia e le economie emergenti richiedono la creazione di nuove partnership strategiche, come quella siglata oggi con Caf: il finanziamento in favore della banca multilaterale di sviluppo latinoamericana conferma l'impegno di Cdp a sostegno di progetti sostenibili e di contrasto al cambiamento climatico, creando nuovi mercati di sbocco per il sistema delle imprese italiane nel mondo", ha affermato Antonella Baldino, direttrice della cooperazione internazionale allo sviluppo di Cassa depositi e prestiti. “Siamo lieti di rafforzare le relazioni con un paese strategico per l'America Latina come l'Italia e di attrarre nuove fonti di finanziamento per progetti sostenibili nella regione in un momento in cui sono più che mai necessarie: in tal modo, realizziamo il ruolo catalizzatore di mobilitazione delle risorse a beneficio dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale", ha affermato Luis Carranza Ugarte, presidente esecutivo di Caf. (Com)