Migranti: Lamorgese, 163 migranti positivi, lavoriamo per tamponi a tutti stranieri sbarcati

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative urgenti volte a contenere i flussi migratori illegali verso l'Italia, in particolare al fine di prevenire ulteriori contagi e di tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani, ha spiegato che "massima è costante è l'attenzione volta alla tutela dei cittadini, specie nelle regioni più esposte al rischio di sbarchi". Per tutti i migranti arrivati "sono stati effettuati i controlli sanitari ed è stata disposta la quarantena" e complessivamente, ha spiegato Lamorgese, ad oggi "sono 163 i migranti positivi e per tutti è stato disposto l'isolamento sanitario". Nel dettaglio "a Lampedusa sono stati eseguiti, dall'11 luglio 1.487 test sierologici" e "si sta lavorando con la regione Sicilia per assicurare tamponi a tutti gli stranieri sbarcati ed una procedura analoga verrà adottata anche per coloro che arrivano in altre Regioni", ha chiarito la ministra ricordando che "è in corso la procedura per" il reperimento "di due navi per l'applicazione della quarantena". (Rin)