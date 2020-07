Sicurezza: Salvini-Molteni, governo nemico dell'Italia, bloccata anche sperimentazione taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini e il responsabile del dipartimento Sicurezza del partito, Nicola Molteni, parlano di "ritardi, problemi col bando e adesso perfino il ritiro delle pistole a impulsi elettrici a uso sperimentale. Completamente bloccato l’utilizzo del taser, fortemente voluto dalla Lega al governo - spiegano i due parlamentari in una nota - per offrire uno strumento di difesa alle donne e agli uomini in divisa. Non solo: nella maggioranza c’è chi pensa di cancellare i decreti Sicurezza che inaspriscono le condanne per chi aggredisce le Forze dell’ordine. È un governo - concludono Salvini e Molteni - nemico dell’Italia". (Com)