Sicurezza: Russia, Fsb previene attacco terroristico contro funzionari Cabardino-Balcaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza della Federazione Russa (Fsb) ha impedito un attacco terroristico contro le forze di sicurezza di Cabardino-Balcaria, nel Caucaso settentrionale, pianificato dai membri di un gruppo legato allo Stato islamico. I funzionari dei servizi speciali russi hanno identificato quattro militanti in una zona montuosa della regione di Chegem. Durante l'arresto i quattro fermati hanno opposto resistenza armata e sono stati uccisi. Nella luogo di residenza degli aggressori, a Nalchik, sono stati trovati ordigni, componenti per la fabbricazione di esplosivi, corrispondenza con militanti dello Stato islamico, in cui si discuteva dell'attacco terroristico pianificato. (Rum)