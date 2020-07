Speciale scuola: Forte (Mp), giunta di Milano si è dimenticata di servizi per infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giunta Sala si è dimenticata dei servizi per l'infanzia di sua stretta competenza". Lo denuncia in una nota Matteo Forte, capogruppo di Milano Popolare a Palazzo Marino. “I genitori milanesi infatti ancora non sanno se i loro figli saranno ammessi a settembre nelle strutture comunali per le quali hanno fatto domanda, in quanto Palazzo Marino non è in grado di dire che tipo di capienza possono garantire le sue strutture. Per un errore del server la risposta attesa nella giornata di ieri non è stata recapitata alle famiglie e la 'ardua sentenza' è stata rimandata al 10 di agosto”, spiega Forte. “Tutto ciò - prosegue - mentre a marzo il Comune ha di fatto tagliato le convenzioni con nidi privati e materne paritarie, che garantivano lo smaltimento delle liste d'attesa, e promesso agli stessi operatori 2,5 mln dal Fondo di mutuo soccorso che vanno però a punire quei gestori che - nonostante i tagli di Sala - si sono barcamenati nel tenere in piedi i propri bilanci grazie alle donazioni e alla generosità di privati cittadini”. “Eppure - osserva Forte - nonostante le lagne di chi guida Palazzo Marino, gli enti locali hanno uno strumento straordinario tra le mani che è quello del Patto educativo di comunità, attraverso il quale possono aumentare le convenzioni (e quindi i posti) e coinvolgere associazioni e reti di famiglie che diano vita a una pluralità di iniziative innovative”. “In questo senso - annuncia - Milano Popolare ha pronte delle proposte da discutere subito in aula, che garantiscono più spazi e più offerta". “Il problema - conclude - è la pervicace indisponibilità della maggioranza a far funzionare il Consiglio comunale e a misurarsi con idee non partorite da Sala e i suoi assessori. Cosa grave in condizioni normali. Gravissima in un tempo di emergenza". (com)