Speciale scuola: Pirovano (Milano Progressista), preoccupazione e imbarazzo per situazione asili

- In un post su Facebook Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista in Consiglio comunale, esprime “preoccupazione” e “imbarazzo” per la situazione dei posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, dopo che ieri sera sono partite le prime mail alle famiglie assegnatarie, scatenando le proteste dei genitori che al momento non si vedono garantito il servizio. A causa delle norme sul distanziamento, infatti, a Milano rischiano di venire tagliati 3.000 dei 30.000 posti. “In queste ore sto ricevendo tante sollecitazioni da genitori cui non è stato confermato il posto assegnato”, racconta Pirovano, sottolineando come il sistema educativo 0-6 anni sia “parte integrante e protagonista della formazione di qualità, accessibile e inclusiva come leva fondamentale per la riduzione delle disuguaglianze”. “Non nascondo una forte preoccupazione e un po’ di imbarazzo per questa situazione che è allarmante e che coinvolge a pieno titolo anche il livello istituzionale cittadino. Non si può rassegnarsi al disastro sociale che genererà la messa in pratica delle disposizioni del ministro Azzolina, del commissario Arcuri e della Regione senza conseguenti e adeguati finanziamenti. Il Comune può e deve fare tutto il possibile per evitare le conseguenze di siffatta sottovalutazione dei bambini e dell’educazione che prosegue senza soluzione di continuità dal 9 marzo”, esorta la capogruppo di maggioranza, contraria al fatto che “in nome della sicurezza e della salute collettiva si possa legittimare un solo solo posto in meno rispetto allo standard”. (Rem)