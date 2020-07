Speciale scuola: Raggi, attraversamenti pedonali rialzati davanti alcune scuole IV Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel IV Municipio di Roma è partita una sperimentazione con attraversamenti pedonali rialzati davanti all’ingresso di alcune scuole. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Prosegue il nostro impegno sul territorio per rendere più sicure le nostre strade, soprattutto nei pressi delle scuole dove i nostri ragazzi rientreranno a settembre. Oggi voglio mostrarvi una nuova sperimentazione partita nel IV Municipio, nella periferia est della città, con attraversamenti pedonali rialzati davanti all’ingresso della scuola primaria Italo Calvino, dell’istituto Andrea Torre e dell’istituto comprensivo via Tedeschi. Vorrei ringraziare gli uffici tecnici del IV Municipio e tutti coloro che si sono impegnati in questo progetto molto importante - sottolinea Raggi - che andrà avanti nei prossimi mesi con la realizzazione di ulteriori attraversamenti pedonali vicini a diverse strutture sul territorio. La nostra priorità - conclude - è investire nella sicurezza delle strade e in progetti innovativi in vista della riapertura degli istituti scolastici dopo l’estate". (Rer)