Speciale scuola: Anzaldi (Iv), palazzo Chigi non alimenti incertezza su riaperture

- Palazzo Chigi non alimenti confusione e incertezza sulla riapertura della scuola a settembre. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "In molti retroscena sui giornali si dice che uno degli obiettivi indicati dal presidente del Consiglio Conte per l'utilizzo dei miliardi del Recovery Fund è la riapertura delle scuole, ma che c'entrano le scuole con soldi che arriveranno nella migliore delle ipotesi all'inizio dell'anno prossimo? Davvero si pensa di usare soldi che arrivano nel 2021 per riaprire le scuole tra un mese?", scrive Anzaldi. "Se davvero Conte vuole contribuire – prosegue – a dare certezze sulla riapertura del 14 settembre, chieda alla ministra Azzolina di rivedere subito le linee guida approvate il 28 maggio dal Comitato tecnico scientifico, che di fatto rendono impossibile la riapertura di tanti istituti. Per i presidi oltre 40mila classi sono a rischio. Occorre aggiornare quelle linee guida alla situazione epidemiologica di oggi, non ha senso basarsi sui numeri di due mesi fa, ben diversi da quelli odierni", conclude il deputato di Iv. (Rin)