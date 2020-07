Speciale scuola: Granato (M5s), da Azzolina nuove risorse per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità di questo paese è il rientro dei nostri studenti in classe a settembre, e su questo fronte è ottima la notizia di ulteriori 300 milioni rispetto a quanto previsto. Così in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato, Bianca Laura Granato. “Solo con lo scostamento di bilancio il governo ha stanziato 1,3 miliardi, e in totale quasi tre da inizio anno per il rientro in sicurezza e per il contrasto alla dispersione scolastica, l'eliminazione delle classi pollaio, l'edilizia scolastica, l'innovazione e la lotta alle povertà educative: questo grazie all'impegno costante della ministra Lucia Azzolina”, ha detto, sottolineando che il suo lavoro “ci rappresenta tutti, tanto più in presenza di continui attacchi da tutte le parti, dai sindacati alla Lega”. (Com)