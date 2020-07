Regno Unito: di nuovo possibile fare visita a familiari e amici in case di riposo in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha annunciato nuove linee guida governative in base alle quali è ora possibile fare visita ad amici e familiari nelle case di riposo in Inghilterra. "Grazie al duro lavoro compiuto per ridurre la trasmissione del coronavirus siamo ora in grado di allentare le restrizioni sulle visite nelle case di riposo in modo attento e sicuro", ha scritto Hancock sul suo profilo Twitter. "So quanto ciò sia importante. I miei pensieri sono con coloro che non hanno potuto incontrare i propri cari per mesi. Spero che questa decisione aiuti le persone a riunirsi", ha aggiunto il ministro.(Rel)