Ue-Usa: ambasciatore Reeker da domani in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'ufficio per gli Affari europei ed euro asiatici del Dipartimento di Stato Usa, ambasciatore Philip T. Reeker, si recherà da domani al 25 luglio in visita a Bruxelles per una serie di incontri con le autorità locali del Belgio e con quelle dell'Unione europea. Lo scopo della visita, secondo quanto riportato da una nota stampa del Dipartimento di Stato di Washington, è quello di rafforzare i rapporti transatlantici e quelli bilaterali tra Belgio e Usa. L'importanza della partnership tra Usa e Ue nella lotta al Covid-19 sarà, insieme all'esigenza del mantenimento di un buon livello di scambi commerciali transatlantico, un altro tema portante della visita.(Res)