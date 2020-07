Speciale energia: Lazio, Capriccioli (+Eu), ambiente e diritti umani saranno priorità europee della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Affari europei del Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la propria risoluzione sul Programma di lavoro 2020 della Commissione europea". Così in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di "+Europa radicali al Consiglio regionale del Lazio e presidente della II commissione consiliare permanente. "Il documento individua le iniziative della Commissione europea che il Consiglio e la Giunta regionale dovranno seguire con interesse prioritario nei prossimi mesi. Tra questi particolarmente importanti i temi e le iniziative relative al Green deal europeo, per porre i temi dei cambiamenti climatici, delle fonti di energia rinnovabili, della mobilità sostenibile, della difesa degli ecosistemi e della biodiversità al centro del lavoro dei prossimi mesi. La risoluzione, inoltre, si sofferma sul tema dei diritti umani, auspicando che si arrivi finalmente a delineare un sistema europeo comune di asilo e che siano intraprese iniziative a livello comunitario per l'aumento su larga scala dei canali di ingresso sicuri e legali, oltre a impegnare la Giunta regionale ad avviare un monitoraggio dei centri di accoglienza e di trattenimento per migranti, nonché degli istituti penitenziari sul territorio, per verificarne le condizioni. La risoluzione verrà inviata, tra gli altri, alla presidenza della commissione europea, alle presidenze della Camera e del Senato e alla presidenza del Consiglio dei ministri, e sarà la base per intervenire, al momento della effettiva presentazione delle proposte legislative Ue, per la formulazione delle osservazioni al Governo e per la partecipazione al dialogo politico", conclude la nota. (Com)