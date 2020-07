Speciale energia: Spagna, Naturgy chiude primo semestre 2020 con calo utili del 43,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 l'azienda energetica spagnola Naturgy ha generato un utile netto di 334 milioni di euro, il 43,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel quale si erano registrati guadagni pari a 592 milioni. Il dato negativo è stato influenzato in modo decisivo dalla pandemia del coronavirus, che ha causato un crollo senza precedenti nel mondo della domanda di energia. La domanda di elettricità e gas in Spagna è diminuita in media rispettivamente del 8,5 per cento e del 9,7 per cento. Naturgy ha deciso, pertanto, di rivedere la strategia aziendale ed ha annunciato la risoluzione anticipata di alcuni contratti di fornitura a lungo termine per un volume annuo di circa 20 terawatt (Twh). (Spm)