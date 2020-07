Speciale energia: Tunisia, premier Fakhfakh riceve delegazione della compagnia petrolifera austriaca Omv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Tunisia in carica per il disbrigo per gli affari correnti, Elyes Fakhfakh, ha ricevuto al Palazzo del governo, la Kasbah, una delegazione della compagnia petrolifera austriaca Omv, partner insieme alla tunisina Etap del nuovo campo a gas di Nawara, situato nel nel bacino di Ghadames, nel sud del paese. All’incontro erano presenti anche il ministro dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica, Mongi Marzouk, e l'ambasciatore dell’Austria a Tunisi, Herbert Krauss. Fakhfakh ha elogiato lo sviluppo del campo di Nawara come volano per accelerare il ritmo degli investimenti, sviluppare l'economia nazionale e migliorare lo sviluppo nelle regioni. (Tut)