Speciale energia: Beghin (M5S), in momento di crisi le rinnovabili sono una fonte appetibile

- In un momento di crisi come quello generato dalla pandemia del nuovo coronavirus le energie rinnovabili possono rappresentare una risorsa appetibile, perché esposte a una ridotta volatilità del prezzo. Lo ha detto l’europarlamentare Tiziana Beghin, membro della commissione per il commercio internazionale, intervenendo al webinar di presentazione del "Med and Italian Energy Report”. “La nostra economia è stata messa a dura prova dalla pandemia, incluso il settore energetico. La domanda di energia è diminuita di circa il 25 per cento e quella dell’elettricità del 15 per cento circa, con un calo a livello globale del 6 per cento. In un mondo che richiede sempre più energia è qualcosa di mai visto prima”, ha detto la deputata. In questo contesto “le rinnovabili hanno registrato una crescita moderata ma positiva di circa l’uno e mezzo per cento. Un buon segnale che dimostra come questa fonte sia appetibile perché ha una ridotta volatilità del prezzo”, ha dichiarato Beghin. “Abbiamo davanti una grande sfida: le nostre economie dovranno essere ricostruite ma non possiamo permetterci di ricostruirle uguali a prima”, ha dichiarato l'europarlamentare. Il rapporto, presentato da Srm e Politecnico di Torino, si concentra sullo sviluppo delle energie rinnovabili per una nuova cooperazione euro-mediterranea, guardando ai potenziali scenari post-pandemia ed esaminando l’applicazione di soluzioni innovative per la costruzione di sistemi energetici flessibili, nonché l’emergere di sinergie tra elettricità verde, gas e idrogeno. (Cas)