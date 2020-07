Speciale energia: Spagna, la Catalogna investirà 16 miliardi di euro in transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità autonoma della Catalogna investirà 16 dei 31,7 miliardi di euro complessivi del "piano di riattivazione economica" per far fronte agli effetti del Covid-19 nella transizione energetica ed ecologica. Lo ha annunciato il presidente della Generalitat (la Regione), Quim Torra, spiegando che il governo locale ha previsto 19 progetti che comprendono azioni per il clima, mobilitare automobilistica e sostenibile, economia circolare, edilizia abitativa ed efficienza energetica. Torra ha difeso questo piano come guida per orientare le politiche pubbliche nei prossimi mesi: "È fondamentalmente una tabella di marcia per proteggere il futuro dei cittadini di questo paese, affinché nessuno sia lasciato indietro o non protetto, per mantenere il tessuto produttivo e i posti di lavoro, e per riorientare i settori strategici della Catalogna verso l'economia post-pandemica", ha evidenziato nel suo intervento durante la conferenza stampa. (Spm)