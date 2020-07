© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La documentazione sanitaria americana acquisita e visionata dal medico legale Vittorio Fineschi e lo psichiatra Stefano Ferracuti periti incaricati dalla corte d'assise di Roma di realizzare un profilo psicologico su Finnegan Lee Elder, imputato principale nel processo per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, non è completa e per questo dovrà essere integrata di altre 600 pagine.(Rer)