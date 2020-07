Roma: Bellucci (Fd'I), emergenza droga ma Raggi ha chiuso servizi e tagliato risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime operazioni delle Forze dell’ordine - che ringraziamo come sempre per il lavoro svolto sul territorio - hanno portato alla luce nella Capitale una rete dello spaccio organizzata da ragazzi giovanissimi". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali della Camera e responsabile nazionale del dipartimento dipendenze di Fd'I. "Si tratterebbe di droghe sintetiche, psicofarmaci e cocaina. Mix di metadone, codeina e ossicidone dagli effetti mortali, farmaci psicotropi diluiti in bevande. E lo sballo è accompagnato da risse a ripetizione tra ragazzi nelle piazze della movida di Roma. Fatti che riportano ad altri casi analoghi come la tragedia accaduta a Terni dove hanno perso la vita due giovani dopo aver assunto un mix di sostanze. Ricordiamo che nella classifica impietosa sull’indice della criminalità, Roma è al primo posto come la piazza di spaccio più grande d’Italia. Lascia basiti, quindi, la colpevole posizione della sindaca Raggi indifferente alla lotta alle droghe. In questi anni di consiliatura, la giunta 5 stelle ha chiuso irresponsabilmente l’Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze (l’Act), azzerato i Servizi di lotta alla droga, tagliato 150 posti di lavoro e professionalità preziose. Ciliegina sulla torta: sprecati 3 milioni di euro del bilancio di Roma e non utilizzati 2 milioni di euro provenienti dalla Regione Lazio per interventi di prevenzione, cura e trattamento delle dipendenze. Dalla Raggi atteggiamento irresponsabile, la droga è una grave emergenza nella Capitale ma il Campidoglio a guida grillina ha deciso di riporre le armi sulla pelle dei più giovani e delle famiglie", conclude la nota.(Com)