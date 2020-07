© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia tra ultimi Paesi Ue per livello di istruzione e tra i primi per numero di giovani che non lavorano e non si formano. Sono queste le basi sulle quali lavorare per impiegare al meglio i fondi europei. Dobbiamo costruire un Paese competitivo e giovane. Istruzione al 1° posto". Queste le parole su Twitter del ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà. (Com)