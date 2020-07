Pomezia: comune, programmazione partecipata piani sociali zona, nuovi incontri in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartiti in modalità videoconferenza i sette tavoli tematici previsti al fine della programmazione partecipata dei piani sociali di zona 2020 nel comune di Pomezia. "Disabilità e salute mentale, contrasto alla povertà e inclusione sociale, anziani, famiglia e minori, immigrati, dipendenze, donne e politiche di genere sono le tematiche oggetto degli incontri che hanno visto al fianco dei referenti dei Comuni di Pomezia – capofila del distretto socio-sanitario Rm 6.4 – e Ardea, le diverse realtà associative e sociali del territorio. "Stiamo lavorando a pieno regime – ha evidenziato l’assessore Miriam Delvecchio – partendo dall’individuazione delle priorità, degli obiettivi strategici e delle misure più efficaci da mettere in campo per supportare le persone più in difficoltà. È nostra intenzione creare progetti di ampio respiro coinvolgendo le diverse realtà associative e sociali del territorio. I primi risultati raggiunti sono buoni, segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il nostro ringraziamento va alle strutture della Asl Rm 6 e a tutte le associazioni per la fattiva collaborazione in questo progetto". "Ricordiamo che l’ufficio di Piano del distretto Rm 6.4 è una struttura intercomunale Pomezia-Ardea che organizza e gestisce i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate a livello degli ambiti territoriali, sulla base della programmazione dei piani sociali di zona", conclude la nota. (Com)