Scuola: Mascaretti (Fd'I), bimbi esclusi da nidi a Milano potevano essere ospitati in immobili comunali occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano, Andrea Mascaretti, in una nota replica all'ex assessore Pd Pierfrancesco Majorino che in merito ai posti mancanti per gli asili nido a Milano punta il dito contro Regione Lombardia accusandola di non avere fornito le linee guida necessarie. "Non è così – sostiene Mascaretti – i posti mancano proprio perché le linee guida sono state date e il Comune non è stato in grado di attuarle reperendo nuovi spazi resi necessari dalle norme di distanziamento indicate". "Un compito – continua il consigliere di Fratelli d'Italia - ancora più arduo per la giunta Sala, visti i molti immobili comunali che potevano essere utili allo scopo, ma non sono disponibili perché occupati abusivamente da anni, senza che da Palazzo Marino sia stato fatto nulla per sollecitarne lo sgombero". "Majorino la smetta di farsi distrarre dalle pagliuzze – conclude Mascaretti – e cerchi di aiutare i suoi ex compagni di viaggio a rimuovere le molte travi che si sono disseminati da soli sul cammino". "I nostri territori – sottolinea Otello Ruggeri, presidente del Circolo Nord – Est Milano di Fratelli d'Italia – sono costellati di occupazioni abusive di immobili pubblici, che da anni chiediamo inascoltati siano restituiti alla collettività. Penso agli ex Bagni Pubblici di Via Esterle che da soli potevano coprire le esigenze di tutta via Padova e dintorni, o all'ex liceo Omero di Bruzzano e a molte altre realtà come queste occupate senza titolo da gruppi di autonomi". "Quanti bambini avrebbero potuto ospitare oggi – si chiede infine Ruggeri - se fossero stati sgomberati e ristrutturati quando lo chiedevamo noi anni fa?". (com)