Speciale difesa: Colombia, cade elicottero militare con 17 persone, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno nove i militari della Colombia morti a seguito della caduta un elicottero dell'esercito nei pressi del fiume Inirida, nella zona orientale del paese. A bordo dell'apparecchio viaggiavano 17 persone, sei delle quali ritrovate ancora in vita, pur se con ferite in alcuni casi gravi. Ancora nessuna notizia su altri due componenti dell'equipaggio. Il mezzo, segnalano fonti militari ai media locali, era impegnato in operazioni contro il "Grupo armado organizado residual Estructura Primera", una delle fazioni delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) che non hanno aderito agli accordi di pace stretti col governo a fine 2016. Ancora sconosciute le cause della tragedia. Il ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo, ha riferito dell'avvio di indagini condotte dalla Divisione aviazione e assalto aereo del corpo. (Mec)