Speciale difesa: Regno Unito, rapporto ex ministro Francois sottolinea importanza di investimenti in personale Esercito

- L'Esercito britannico dovrebbe dare la priorità ai finanziamenti per la cura dei figli e per le abitazioni del suo personale, non a quelli per "nuovo equipaggiamento splendente". E' quanto emerge da un nuovo rapporto stilato dall'ex ministro per le Forze armate britannico Mark Francois. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico "The Telegraph", il premier Boris Johnson avrebbe visionato questo rapporto. Lo studio sostiene che senza maggiori investimenti per il personale militare, il ministero della Difesa rimarrà con delle Forze armate che sono in carenza di personale in grado di operare le apparecchiature. "Il settore della difesa dovrà prendere delle decisioni riguardanti gli investimenti per spendere più soldi per il personale e per le famiglie e meno per nuovi equipaggiamenti splendenti. Altrimenti tra qualche anno non ci saranno abbastanza persone qualificate e con esperienza che potranno operare questi costosi strumenti", ha affermato Francois. Dopo aver intervistato tutti e quattro i capi delle Forze armate, ufficiali, membri dell'industria della Difesa e organizzazioni non governative, gli incaricati del rapporto hanno concluso che "il costo e la disponibilità della cura dei propri bambini è al momento una ragione materiale per cui le persone abbandonano le Forze armate". Il rapporto esorta il ministero della Difesa a "pensare in modo innovativo a come fornire maggiori strumenti" in quest'area. Il rapporto aggiunge anche che le pressioni sulla famiglia e sulla vita privata sono un problema, e devono essere considerate in modo da trovare "un equilibrio più realistico tra il lavoro e la vita privata, senza compromettere le operazioni fondamentali". (Rel)