Speciale difesa: Grecia-Germania, Mitsotakis informa Merkel su nuove prospezioni della Turchia a Castelrosso

- Le Forze armate greche sono da ieri in Stato di allerta a seguito dall’avvio di una campagna di indagine sismica a sud est dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo in greco, Maïs in turco), situata a soli 4 chilometri dalle coste turche, da parte della nave di esplorazione turca Oruc Reis. L’avvio della campagna di indagine sismica era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro dell’Energia turco Fatih Donmez. La campagna durerà fino al 2 agosto. Secondo la stampa greca, è stata osservata ieri una maggiore attività presso la base navale turca di Aksaz che ha messo in allarme Atene e la Marina ellenica. A seguito di questi sviluppi, il capo di Stato maggiore della Difesa greco, Konstantinos Floros, ha anticipato il suo ritorno da Cipro. Sempre secondo la stampa greca, ieri due caccia F-16 turchi sarebbero entrati nello spazio aero greco e sorvolato le isole di Strongyli e Megisti vicino a Kastellorizo ad un'altitudine di 12.500 piedi (3.810 metri). (Gra)