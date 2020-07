Speciale difesa: Fincantieri, Naviris svilupperà studio fattibilità ammodernamento cacciatorpediniere Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naviris, joint venture tra Fincantieri e Naval Group, ha firmato oggi il contratto con l’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) relativo allo studio di fattibilità per l’ammodernamento di mezza vita (mid-life upgrade – Mlu) dei quattro cacciatorpediniere classe Horizon. Stando al relativo comunicato stampa, Naviris opererà in stretta collaborazione con i suoi partner industriali Fincantieri, Naval Group, Leonardo, Thales, Eurosam, Mbda e Sigen. “Siamo molto orgogliosi per questo contratto, e vogliamo ringraziare non solo Occar ma anche SegreDifesa e la Direzione generale degli armamenti francese per la stretta collaborazione che ha permesso di arrivare a questo risultato in tempi ragionevolmente brevi, seppur in un periodo complesso per l’organizzazione del lavoro di gruppo”, hanno dichiarato Giuseppe Bono e Claude Centofanti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Naviris. La forza dell’alleanza tra Fincantieri e Naval Group, hanno aggiunto, è stata rimarcata recentemente dai ministri della Difesa dei nostri due paesi, e questo rappresenta per noi motivo di “estrema soddisfazione”. (Com)