Speciale difesa: Perego (FI), tutelare e valorizzare il Maristaer Grottaglie, è asset strategico

- Il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, in una nota informa che "ho appena visitato Maristaer Grottaglie, l'aeroporto dell'aviazione della Marina Militare che ospita gli AV8, gli SH90 e NH90 ed i primi F35B, i JSF STOVL in forza alla Marina Militare. Questo complesso che in poche decine di chilometri racchiude l'Aeroporto di Grottaglie con diverse aree addestrative e il porto di Taranto, (sede della Seconda Divisione Navale) è un asset strategico della Difesa da tutelare e valorizzare, con l'auspicio che vengano portati a compimento i lavori avviati nell'Aeroporto", sottolinea Perego. "Proprio la portaerei Cavour, dislocata sinergicamente con questo complesso strategico, è l'unica piattaforma navale europea che può ospitare il caccia di quinta generazione F35B, la cui capacità operativa iniziale va garantita quanto prima", conclude il deputato azzurro. (Com)