Piacenza: Comando generale Arma, carabinieri sospesi da impiego

- "In relazione all’inchiesta che ha interessato carabinieri in servizio a Piacenza, è stata immediatamente disposta la sospensione dall’impiego nei confronti dei destinatari del provvedimento giudiziario, nonché la contestuale valutazione amministrativa dei fatti per adottare, con urgenza, rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico". Così in una nota il Comando generale dei carabinieri. L’Arma ha confermato il "totale sostegno all’autorità giudiziaria", sottolineando come "i gravissimie pisodi oggetto di indagine siano ulteriormente aggravati dall’incommensurabile discredito che gettano sull’impegno quotidianamente assicurato dai carabinieri al servizio dei cittadini e a tutela della legalità".(Ren)