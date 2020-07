Messico: viceministro Salute, per Covid tanti morti quanti per bibite zuccherate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di morti sin qui causati dalla Covid-19 in Messico è paragonabile a quello dei decessi per malattie legate al consumo di bevande gasate. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, il giorno in cui i paese ha superato la soglia delle 40 mila vittime. "Il sette per cento della mortalità generale è attribuible alle bevande zuccherate. Adesso stiamo arrivando a 40mila morti per la Covid-19. Il sette per cento sono 40 mila morti. La cifra di morti per l'epidemia, in Messico muore per le bevande zuccherate"; ha detto Lopez-Gatell citato dal quotidiano "El Financiero". Nel paese, ha specificato, "il 35 per cento deggli adolescenti e dei bambini soffre di obesità e sovrappeso. Il 75 per cento, tre quarti della popolazione messicana ha sovrappeso o obesità, della popolazione sopra i venti anni". Il Messico ha toccato martedì quota 40.400 morti riconducibili alla Covid-19, confermandosi il quarto paese al mondo per numero di decessi, dopo Stati Uniti, Brasile e Regno Unito. (segue) (Mec)