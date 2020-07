Libia: la postura dell'Egitto preoccupa l'Onu e l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La postura adottata dall’Egitto sulla crisi in Libia ha suscitato preoccupazione al livello internazionale, in particolare a Bruxelles e al Palazzo di Vetro di New York. L’approvazione al Cairo di una risoluzione parlamentare che garantisce al capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, di dispiegare le Forze armate all’estero per “difendere la sicurezza nazionale” è "fonte di grande preoccupazione" per il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric. Parlando ieri ai giornalisti, il funzionario dell’Onu ha chiesto di non gettare altra "benzina sul fuoco" in Libia. "Stiamo seguendo da vicino (...). Questi sviluppi sono fonte di grande preoccupazione", ha detto Dujarric, rilevando invece come l'Algeria stia “compiendo sforzi positivi per sollecitare le parti libiche a porre fine alla violenza e a riprendere il processo politico sotto gli auspici delle Nazioni Unite". Per l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, le minacce di ricorrere a un intervento militare sono pericolose e aggravano lo scontro tra le parti in Libia. “L'unica risposta responsabile nell'interesse della Libia, dei libici e dell'intera regione è aumentare gli sforzi collettivi verso una soluzione politica negoziata. Tutti abbiamo preso forti impegni nel quadro del processo di Berlino guidato dall'Onu in Libia. È giunto il momento di tradurli in azioni concrete e porre fine alle interferenze straniere in Libia”, ha detto il capo della diplomazia europea.“L'Unione europea continuerà a discutere con tutte le parti interessate internazionali, regionali e libiche per incoraggiarle a tornare allo spirito di compromesso di Berlino e ai negoziati politici che dovrebbero aprire la strada a una transizione in Libia, che è l'unica opzione per portare stabilità e pace per il popolo libico”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che ha parlato ieri ad un webinar sui 50 anni dalla cacciata degli italiani dalla Libia, è “difficile affidarsi al dialogo quando altri non esitano a intervenire con il sostegno militare. Il ricorso all’uso della forza è una scorciatoia illusoria”. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, senza mai menzionare né l’Egitto né il via libera del parlamento del Cairo, ha detto ieri, 21 luglio, che la Turchia sta seguendo con attenzione gli sviluppi sul campo in Libia e non permetterà facili entusiasmi da parte di nessuno. "Stiamo seguendo attentamente i recenti sviluppi in Libia. Nessuno dovrebbe essere troppo entusiasta; non permetteremo (a Haftar e alleati) di avere la meglio".Intanto, lontano dai riflettori dei media internazionali, l’Algeria ha lanciato una sua iniziativa di concerto con la Tunisia sulla crisi libica. "Nel pieno di un clima molto teso in Libia, ci sono segnali positivi per risolvere la crisi nel paese e un passo potrebbe essere un'iniziativa congiunta con la Tunisia”, ha detto lo scorso 19 luglio il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ribadendo che il suo paese lavora per una soluzione politica della crisi in Libia attraverso il dialogo. "Il vantaggio dell'Algeria è che è equidistante dalle parti in conflitto in Libia”, ha dichiarato Tebboune. Il presidente algerino ha osservato che il proprio paese "non imporrà" la sua iniziativa per la Libia senza l'assenso dell'Onu. Non solo. Criticando l’iniziativa dell’Egitto, il presidente Tebboune ha dichiarato che "l'Algeria sta seguendo con preoccupazione i passi volti ad armare le tribù libiche", parlando di uno "scenario pericoloso che rischia di far precipitare la Libia nello scenario somalo". Lo scorso 16 luglio, 50 esponenti del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche hanno dato “pieno mandato” ad Al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire in Libia per cacciare “i mercenari e i turchi”.Oggi, infine, il ministro degli Esteri algerino Sabri Boukadoum si trova in visita ufficiale a Mosca su invito dell’omologo russo, Sergej Lavrov. I due discuteranno dei rapporti bilaterali e degli sviluppi nella regione nordafricana e mediorientale. La visita di Boukadoum si svolge su invito della controparte di Mosca e mira a sviluppare le relazioni bilaterali e rivedere i modi per espandere la cooperazione. Secondo il ministero degli Esteri algerino, l'incontro odierno sarà un'opportunità per discutere di varie questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, compresa la situazione in Libia, Mali e Siria, nonché delle prospettive per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. (Asc)