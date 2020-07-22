ترشيح ريجيني ووالديه لجائزة ساخاروف 2020 لحرية الفكر

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- قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو إنه تم ترشيح باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ووالدية لجائزة ساخاروف لحرية الفكر.وأضاف كوزولينو، في بيان: "بالأمس، اقترحنا كأعضاء البرلمان الأوروبي للحزب الديمقراطي، ​​ترشيح جوليو ريجيني ووالديه كلاوديو وباولا، لجائزة ساخاروف لحرية الفكر 2020".وأوضح كوزولينو أن الخطوة تعد اعتراف مهم جدًا بحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "أشكر حساسية براندو بينيفي رئيس وفدنا الذي قدم هذا الاقتراح نيابة عنا"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)