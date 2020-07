Libia: Turchia e Russia chiedono un “cessate il fuoco permanente e sostenibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e la Russia tornano a chiedere un “cessate il fuoco permanente e sostenibile” in Libia, dove la soluzione alla crisi “non può essere militare ma solo politica”. In una dichiarazione congiunta diffusa al termine consultazioni “di alto livello” tenuta ad Ankara, si legge che entrambi i paesi hanno concordato di proseguire gli sforzi congiunti, incluso l'incoraggiamento delle parti libiche a creare le condizioni per un cessate il fuoco permanente e sostenibile in Libia; di promuovere il dialogo politico tra i libici in linea con i risultati della conferenza di Berlino (19 gennaio 2020) sulla Libia e in coordinamento con le Nazioni Unite; di garantire un accesso umanitario sicuro e invitare le parti ad agire per garantire che gli aiuti umanitari di emergenza siano erogati a tutti i bisognosi; di valutare la creazione di un gruppo di lavoro congiunto sulla Libia e delle successive consultazioni a Mosca a breve. Per disinnescare la situazione sul terreno in Libia, Russia e Turchia hanno lanciato lo scorso 8 gennaio 2020 un'iniziativa a Istanbul che doveva portare a una tregua temporanea, poi rotta dalle parti sul campo. Nel comunicato odierno si ribadisce che la crisi in Libia non può essere risolta con mezzi militari ma “solo da un processo politico delle Nazioni Unite guidato dalla Libia e di proprietà della Libia”, preservando al tempo stesso “la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale della Libia”. (Tua)