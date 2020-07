Scuola: consiglieri Pd Milano, massimo impegno per confermare 3.000 posti a rischio negli asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Pd al Consiglio comunale di Milano in una nota assicura "il massimo impegno" per confermare il posto in nidi e scuole dell'infanzia anche per i 3.000 bimbi ammessi ad aprile e ora rimasti fuori. "Come Partito democratico, in questi anni, siamo sempre stati vicini e attenti ai temi della scuola e, più in generale, a quello dei diritti e del benessere dei bambini e dei genitori. Per precise responsabilità di Regione Lombardia e del ministero dell’Istruzione, che da mesi non provvedono ad emanare gli atti di indirizzo e le linee guida in tema di accesso a nidi e materne, il Comune di Milano è stato costretto ad un atto di chiarezza, comunicando che, stando così le cose, 3000 bambine e bambini perderebbero il diritto a poter accedere a nidi e materne", spiega una nota Pd. "Tale situazione - proseguono i consiglieri dem - è per noi del tutto inaccettabile e come gruppo consigliare del Pd, assieme all'assessora Galimberti, stiamo lavorando perché nel minor tempo possibile sia confermato il posto a tutti e 3000 i bambini coinvolti". "È giusto ricordare come ad essere penalizzati da questa situazione sarebbero, non solo le bimbe e i bimbi, ma i genitori (e in particolare le mamme) che si troverebbero in condizioni inconciliabili tra impegni lavorativi e familiari. Sentiamo in questo momento la vicinanza del sindaco Sala, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Anche questa volta, assieme al nostro sindaco, sapremo rimediare a ritardi e responsabilità di altri", conclude la nota del gruppo. (com)