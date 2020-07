Lazio: assessore Ambiente, approvato Piano assetto di riserva Decima Malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato appena approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Piano di assetto della Riserva naturale di Decima Malafede, istituita con la legge regionale nel 1997. "Un risultato importantissimo - dichiara Enrica Onorati, assessore regionale all’Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali - non solo per il sistema delle aree naturali regionali, ma anche per la Capitale e per l'intera regione vista la vastità della riserva e date le sue peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e di stretta connessione con le attività agricole. Quando parliamo di Decima Malafede, raccontiamo la storia di un territorio di elevato interesse naturalistico, paesaggistico, storico-archeologico, tipicamente agricolo-forestale, con tratti naturalistici di pregio, quali la Sughereta, il bosco di cerro, la Macchia di Capocotta e la Macchia Grande di Trigoria". "Con l'approvazione definitiva del Piano - spiega . abbiamo garantito la massima salvaguardia per le aree a maggiore naturalità, valorizzandone le peculiarità, favorendo la relazione e la continuità biologica con i territori limitrofi, privilegiandone la fruizione con percorsi ciclo-pedonali, garantendo inoltre una rete di collegamenti tra i diversi servizi presenti nella Riserva e favorendo l’attività agricola, in particolare di tipo tradizionale e a basso impatto ambientale. Grazie al Consiglio regionale per l'approvazione del piano dell'area naturale protetta più estesa all’interno del comune di Roma (circa 6.085 ettari) gestita da RomaNatura". (Com)