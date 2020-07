India: Zoom aprirà un centro tecnologico a Bangalore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’entità dell’investimento non è stata specificata, ma Zoom non è la prima compagnia tecnologica statunitense ad annunciare una maggiore presenza in India e il governo indiano sta intensificando gli inviti a investire. Il 20 luglio il primo ministro, Narendra Modi, ha avuto una videoconferenza con l’amministratore delegato di Ibm, Arvind Krishna (che tra l’altro è indo-americano). Ibm è già presente in venti città indiane, impiega più di centomila persone e insieme all’ente responsabile dell’istruzione secondaria, il Central Board of Secondary Education (Cbse) lavora a un programma sull’intelligenza artificiale che coinvolge 200 scuole. Il premier, secondo quanto riferito dal suo ufficio, ha sottolineato che è un ottimo momento per investire in India. Il suo governo il 29 giugno ha bloccato 59 applicazioni internet e di telefonia mobile “poiché alla luce delle informazioni disponibili sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. La maggior parte delle app bloccate, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender, è di proprietà cinese. (segue) (Inn)