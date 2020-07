India: Zoom aprirà un centro tecnologico a Bangalore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Google ha lanciato un grande fondo di investimento nel paese:, il Google for India Digitisation Fund, per investire dieci miliardi di dollari nei prossimi cinque-sette anni. Il piano è di ampia portata sia per gli strumenti – un misto di investimenti azionari, ecosistemici e in infrastrutture, partnership e altre operazioni – sia per gli ambiti previsti: l’accesso a internet per ogni indiano nella propria lingua; la creazione di nuovi prodotti e servizi di consumo, per l’istruzione, la sanità e l’agricoltura; la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle piccole; l’intelligenza artificiale per la sanità e l’agricoltura. Per allargare l’accesso alla rete, tra l’altro, Google intende portare in India smartphone economici di qualità con sistemi Android. (segue) (Inn)