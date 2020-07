India: Zoom aprirà un centro tecnologico a Bangalore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile Facebook ha investito 5,7 miliardi di dollari per una partecipazione del 9,99 per cento in Jio Platforms, diventandone il principale azionista di minoranza. Jio, sussidiaria del gruppo Reliance Industries, è il più grande operatore di rete in India, con 370 milioni di abbonati. La sua valutazione di mercato è salita a 65,69 miliardi di dollari dopo la cessione del pacchetto azionario. In prospettiva potrebbe esserci una collaborazione tra JioMart, un servizio di consegna online di generi alimentari, e WhatsApp, l’app di messaggistica di Facebook che in India ha il suo più grande mercato, con 400 milioni di utenti. Per Mukesh Ambani, principale azionista e amministratore delegato di Reliance, l’operazione rientra in un più ampio piano di riduzione della dipendenza del gruppo dal petrolio. Da tempo il magnate indiano ha in mente la creazione di una versione nazionale di Alibaba, la piattaforma cinese del commercio elettronico. Proprio Alibaba, insieme al connazionale Tencent. A ciò si aggiunge il graduale spostamento della produzione degli iPhone di Apple dalla Cina. Foxconn, il fornitore taiwanese di Apple, ha in programma investimenti per un miliardo di dollari per espandere la produzione nello stabilimento indiano di Sriperumbudur, nello Stato del Tamil Nadu. (segue) (Inn)